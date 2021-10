Molnupiravir, o possível primeiro comprimido para tratar a covid-19

A farmacêutica Merck anunciou esta segunda-feira que um tratamento para casos ligeiros e moderados de covid-19 vai ser analisado para uso de emergência dos EUA, naquele que poderá tornar-se um primeiro antiviral oral da doença.

Na passada semana, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou que poderia iniciar em breve a análise ao comprimido molnupiravir que, após ensaio clínico divulgado no início do mês, mostrou reduzir para metade os riscos de hospitalização e morte de pacientes com covid-19, o que pode constituir um avanço significativo na luta contra a pandemia.

A eficácia do tratamento, desenvolvido pela Ridgeback Biotherapeutics, levou a que países como Malásia, Coreia do Sul e Singapura tenham cortado o fornecimento de vacinas contra a covid-19 para assinar contratos com a Merck. A farmacêutica já tem um acordo com os EUA para a disponibilização de 1,7 milhões de medicamentos a um preço de 700 dólares (cerca de 600 euros) por unidade.