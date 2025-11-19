Portugal com 3.ª pior taxa de utilização de materiais reciclados na UE

As maiores taxas de utilização de materiais reciclados foram registadas nos Países Baixos (32,7%), Bélgica (22,7%) e Itália (21,6%).

Portugal apresentou, em 2024, uma taxa de utilização de materiais reciclados de 3%, a terceira mais baixa entre os Estados-membros da União europeia (UE), sendo a média da UE de 12,2%, divulga hoje o Eurostat.



Portugal com baixa taxa de reciclagem na UE em 2024, Eurostat revela dados preocupantes iStockphoto

No outro extremo da tabela estão a Roménia (1,3%), Finlândia e Irlanda (2,0% cada) e Portugal (3,0%).

Analisando os diferentes tipos de materiais, a taxa de circularidade da UE em 2024 foi mais elevada para os minérios metálicos, com 23,4 % (-1,2 pontos percentuais (pp) em comparação com 2023), seguidos pelos minerais não metálicos, com 14,3 % (-0,1 pp), biomassa com 9,9% (+0,2 pp) e materiais/transportadores de energia fóssil com 3,8% (0,4 pp).

O serviço de estatísticas da União Europeia explica que as diferenças na taxa de circularidade entre os países dependem do equilíbrio entre os novos recursos extraídos e os que são reintroduzidos na economia. A taxa de circularidade de Portugal manteve-se estável face a 2023 nos 3%.