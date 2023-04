Estudo publicado na revista Nature confirma a presença de espécies costeiras que agora se reproduzem em mar aberto. José Lino Costa, investigador do MARE, deixa o alerta.

Mancha de lixo do Pacífico transforma-se em ecossistema. "É preocupante", diz especialista

Medindo aproximadamente 1,6 milhões de quilómetros quadrados – dados de 2018 – e flutuando circularmente entre a costa da Califórnia e o arquipélago do Havai, a grande mancha de lixo do Pacífico é um dos mais preocupantes aglomerados de detritos do planeta, mas um estudo recente aponta que pode estar a tomar outra função.