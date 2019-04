Tinha 15 anos e de um momento para o outro deixou de querer comer. Vivia no Rio de Janeiro, os pais estavam a divorciar-se e a Ana, uma entidade que surgiu na sua cabeça, manipulava-a para ter um corpo perfeito. Durante os 10 anos em que sofreu de anorexia, esteve internada seis vezes e houve um médico que lhe disse que o seu caso era o mais grave que já tinha visto: com 1 metro e 80 chegou a pesar 29 quilos e os seus órgãos estavam quase a entrar em falência.

Aos 15 anos, quando morou na Argentina, foi vítima de bullying. Acha que foi isso que desencadeou a doença?

Uma coisa que me chocou na Argentina é que as raparigas eram obcecadas com a aparência, com a magreza, como eu nunca tinha visto. Fui vítima de bullying por ser muito alta e magra, tímida, esquisita. Não posso dizer que foi isso que desencadeou a anorexia porque o meu avô também teve a doença, portanto eu já tinha predisposição pelo fator genético.

Como foi a anorexia do seu avô?

Não me lembro dele, porque morreu quando eu tinha 3 anos. Mas a minha mãe conta que ele teve anorexia e que era ela, na época adolescente, que cuidava mais dele porque a minha avó era médica e não tinha tempo. O meu avô deixou de comer e perdeu muito peso. De repente, deu-lhe o clic e voltou a comer, mas foi um processo complicado. As pessoas acham que a anorexia só atinge as raparigas adolescentes que querem ser magras. É um mito. Estive internada com rapazes e crianças de 9 e 10 anos. A anorexia é uma doença psiquiátrica das mais graves, que leva à morte.



De que forma é que a Ana, o seu alter-ego, lhe surge. Tinha rosto?

Para mim, tinha. Apareceu como uma entidade separada de mim, uma melhor amiga, médica, lifecoach, tudo. Era linda, jovem, ousada, cheia de vida e superinteligente.Eu achava que ela me ia ajudar a ter mais autoconfiança, para não sofrer bulliyng, e a tornar o meu corpo perfeito. Mas a Ana acabou por me manipular porque o objetivo da anorexia é matar as vítimas e só com o tempo se faz a separação. Só quando ficou evidente que ela era má para mim é que consegui separar a Ana, a anorexia, da Teresa.





Capa n.º 779