Foi dos primeiros hospitais do país a lidar com a Covid-19, quando começaram a surgir casos da doença em Portugal. Também foi o primeiro a disponibilizar uma linha de apoio psicológico para os profissionais de saúde. Agora, dois meses depois de luta contra a pandemia no nosso país e porque "isto não termina agora", vão lançar um novo modelo para apoiar os colaboradores do hospital.





"Acreditamos que isto não é um sprint, mas uma maratona, e haverá acumulação de fatores de stress. Esta intervenção destina-se a aumentar a resiliência dos profissionais de saúde", explica à SÁBADO Maria Xavier Araújo, psicóloga do Centro Hospitalar de São João.Inspirado em intervenções usadas noutras situações de emergência, como o ébola, por exemplo, a ideia é serem os próprios profissionais de saúde a anteciparem os fatores de stress a que vão estar expostos e arranjarem estratégias para lidarem isso, diz a profissional. Isto será feito com recurso a questionários e checklists, através de uma plataforma online.Eduardo Carqueja, diretor do serviço de Psicologia do Centro Hospitalar de São João, diz que o objetivo é atuar na prevenção dos sintomas, prevenindo o desenvolvimento de perturbações psiquiátricas mais graves, como o stress pós-traumático ou a depressão. À SÁBADO explica também como o serviço de Psicologia tem apoiado os profissionais de saúde da linha da frente contra o Covid-19, desde o início.Foi quase de imediato depois de surgirem os primeiros casos em Portugal. No dia 6 ou 7 de março, tivemos o primeiro caso internado no Hospital de São João e, no início da semana seguinte, reunimos com a coordenadora das doenças infeciosas, Margarida Tavares, para perceber como podíamos colaborar com doentes, família ou profissionais de saúde. Sabíamos que iria haver profissionais infetados e também que existiriam situações de algum receio por parte dos profissionais de saúde relativamente ao contágio. A 13 de março, fizemos o protocolo de intervenção psicológica para os profissionais de saúde.São poucos os hospitais que já têm este serviço [de Psicologia] organizado, normalmente estão inseridos numa estrutura mais da área da Psiquiatria. E esta linha de apoio foi inédita. No serviço de Saúde Ocupacional já existia a possibilidade de colaboradores e funcionários recorrerem a este tipo de ajuda no seu funcionamento normal, mas não havia este apoio mais direto.Numa primeira fase, criámos esta linha com 16 números de telefone, 16 psicólogos, e só depois abrimos aos restantes do serviço (são 28). Cada psicólogo tem um número, ou seja, no fundo eram 16 linhas de apoio. Estas linhas estão disponíveis na intranet do hospital, as pessoas podem aceder à listagem e escolher qual é o psicólogo. A linha está disponível 24 horas e, como inicialmente não havia telemóveis de trabalho para todos, usámos o nosso número pessoal.Sabemos, através da literatura, que há alguma dificuldade de as pessoas, por iniciativa própria, acederem a este tipo de ajuda. Ainda há essa resistência, que também é cultural. Além de que as pessoas têm medo de serem identificadas com situações do foro psicológico. No passado domingo, 3, recebemos a chamada de uma colega que não se queria identificar, nem que se registasse a consulta, porque, dizia ela, "não queria ficar rotulada". Essa conjugação leva a que os números que temos sejam bastante baixos, relativamente ao que esperávamos. Temos cerca de 16 casos.A nossa amostra é composta sobretudo por enfermeiros, auxiliares e alguns técnicos de outras áreas. Médicos são 2 ou 3, 8 casos de auxiliares, 2 de técnicos de outras áreas e 6 enfermeiros.Tem a ver com o olhar do autocuidado. Nós vamos ao médico para eles resolverem os nossos problemas e depois cria-se essa ideia na própria pessoa: de que o médico consegue controlar tudo nesta dimensão do conhecimento da área da saúde. Pode ter a ver com isso e também com o desgaste mais físico dos enfermeiros e a falta de reconhecimento que existe, por vezes, nestas outras classes. Relativamente aos auxiliares, há ainda outra dimensão que tem a ver com o facto de muitos destes profissionais não terem formação na área da saúde, nem competências para lidar com este tipo de situações.Há colaboradores que foram infetados com esta doença e que estão a ser acompanhados, quer enquanto profissionais, quer enquanto doentes; e há outros que, não estando infetados, pedem ajuda. Pessoas que estão no ativo e têm medo de ir para casa e infetarem a família e os filhos. Também há situações de profissionais de saúde que, depois de infetados, ficam muito ansiosos por voltarem ao trabalho depois de curados. Algumas destas pessoas que nos pediram ajuda já eram seguidas por nós, ou pela Psiquiatria, ou fora, e houve aqui uma reativação de algumas situações.Até ao final da semana passada sempre pelo telefone, agora já estamos disponíveis para ser presencialmente, em situações específicas, se se justificar. Não é apenas um telefonema, é um acompanhamento contínuo. Mantemos telefonemas semanais, duas vezes por semana, até diários, dependendo da condição. Os profissionais de saúde têm acompanhamento até se sentirem confortáveis para poderem ter alta.Aquilo com que se sentirem melhor. Muitas vezes, eles até preferem que seja só chamada de voz. Uma enfermeira com quem falei há dias dizia-me que preferia ser só voz porque não queria que eu a visse chorar. Há este receio de se exporem, até com lágrimas.Tive uma situação da parte de uma enfermeira, que já tinha alguns antecedentes do foro psicológico, e que me dizia ao telefone: "Mesmo que queira, não consigo, o meu corpo não responde à minha vontade. Sinto-me completamente exausta." Essa enfermeira está de atestado, em casa. Foi a única situação que, para já, tivemos, mas não em admira que surjam mais nos próximos tempos, até porque o burnout surge ao longo de um tempo. Por isso, estamos atentos ao que aí vem e vamos lançar este novo modelo de intervenção para os profissionais de saúde.O ato de pedir ajuda, nomeadamente ajuda psicológica, não é um ato de fraqueza, mas de olharmos para nós próprios no sentido de criar o melhor bem-estar possível. Por outro lado, entendemos que os colegas possam não estar disponíveis para estas dimensões, porque estão habituados a resolver os problemas dos outros e, muitas vezes, esquecem-se do seu interior. É fundamental este tipo de ajuda na medida em que posso relevar em mim competências, capacidades que tenho, mas como estou exausto e focado nos outros, nem as sinto ou valorizo.