Pacientes com leucemias graves entram em remissão total com tratamento experimental

Há um comprimido experimental que está a encher de esperança a comunidade médica e as pessoas diagnosticadas com leucemias graves. Nos Estados Unidos, foram pelo menos 18 os doentes que se encontravam numa fase em que já não respondiam a qualquer tipo de terapêuticas e que com o medicamento Revumenibe, desenvolvido pela farmacêutica americana Syndax Pharmaceuticals, entraram em fase de remissão total.





De acordo com o jornal El País , os resultados do ensaio clínico norte-americano são ainda preliminares e não dão garantias de uma cura definitiva porém, os investigadores mostraram-se bastante satisfeitos uma vez que um em cada três participantes ficou completamente livre do cancro.Falamos de pessoas diagnosticadas com leucemias agudas, uma doença que atinge as células sanguíneas e a medula, causando uma "produção desenfreada de células más" e onde a taxa de sobrevivência mal chega aos 25%.Ainda assim, o medicamento não funciona em todos os casos. Os investigadores focaram a sua pesquisa em dois subtipos genéticos e no combate à proteína nuclear menin (MEN1) que acelera a progressão das leucemias. Segundo explicam os médicos, o que o Revumenibe faz é "unir-se" a esta proteína de forma a conseguir inibi-la por completo."Acreditamos que este medicamento é notavelmente eficaz e esperamos que possa estar disponível para todos os pacientes que precisem dele", disse Ghayas Issa, profissional do MD Anderson Cancer Center, na Universidade do Texas.O estudo completo foi publicado, esta quarta-feira, na revista Nature e agora os próximos passos poderão passar pela procura de resultados numa amostra maior de pacientes. Ainda assim, os médicos acreditam que, apesar de o comprimido ser eficaz na redução da doença, que a cura total poderá sempre passar pela combinação com quimioterapia.