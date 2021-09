Embora não seja anormal avistá-las na costa portuguesa, interações tão persistentes com as embarcações preocupam os investigadores. Desconhece-se o motivo: se é brincadeira ou mesmo ataque. Uma coisa é certa: os animais estão a reagir a alguma coisa que lhes fizeram.

Porque é que as orcas nos estão a atacar?

Naquele fim de tarde, Fernando foi apanhado de surpresa. Estava ao largo da costa de Sines, com um amigo, quando sentiu o seu barco mudar de direção, repentinamente. Mesmo não se apercebendo logo do que era, soube que atingira a parte mais frágil da embarcação – o leme. Não tardou a identificar a razão daquela valente guinada: duas orcas tinham investido contra o seu veleiro. "Uma pequena marrada é suficiente para desviar o barco uns 90 graus", diz à SÁBADO.



Temendo danos irreversíveis no leme, lançou um pequeno bote à água, como manobra de diversão. "Estas brincadeiras podem ter consequências graves", diz. Mas foi preciso esperar duas horas e meia até que os animais marinhos se cansassem e fossem embora – já ao pôr-do-sol. O bote ficou danificado, mas Fernando e o amigo conseguiram trazer o veleiro de 34 pés intacto para a costa.

Aconteceu há dois fins de semana, a 12 de setembro, e o incidente ficou registado em vídeo (como aqui lhe mostramos). Fernando admite que apanhou um susto e não tem dúvidas: "Foi um ataque propositado", acredita. Mas aquilo que lhe aconteceu está longe de ser um caso isolado. Na passada sexta-feira, dia 17 de setembro, um grupo de orcas também destruiu o leme de um veleiro que navegava ao largo do Cabo da Roca. O velejador alemão, que era o único dentro da embarcação de 14 metros, não sofreu quaisquer ferimentos, mas ficou assustado.