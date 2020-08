Covid-19: Espanha proíbe fumar na rua. Bares e discotecas serão encerrados

O Governo espanhol proibiu, esta sexta-feira, que se fume nas ruas do país de forma a travar o contágio do coronavírus. A proibição aplica-se quando for impossível manter uma distância de segurança. O governo convocou uma reunião de urgência onde foram discutidas novas medidas."Tem havido um número crescente de surtos nas últimas semanas", reconhece o Ministro da Saúde, Salvador Illa.As discotecas e bares de todo o país vão fechar e os concertos foram cancelados. O horário de fecho dos estabelecimentos será no máximo às 1h00 da manhã e os clientes só podem entrar até à meia-noite."As medidas que anunciei são aplicadas a todo o território de Espanha", afirma Salvador Illa. O ministro também desaconselhou os ajuntamentos até dez pessoas e pediu aos mais jovens para não se reunirem na rua para beber álcool.As novas infeções pelo novo coronavírus aumentaram nos últimos dias, e registam-se 337.334 casos desde o início da pandemia em Espanha.