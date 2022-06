Os ácaros que acasalam na nossa pele estão em risco de extinção

Para ajudar a completar a rotina diária de limpeza da pele, existem ácaros que habitam na nossa cara e cumprem essa função. O Demodex Folliculorum, que tem apenas de 0,3 mm de comprimento, sai durante a noite da profundidade dos nossos poros para encontrar um novo folículo de pele, onde encontra um parceiro para acasalar.



Mas, um novo estudo revela que estes ácaros podem estar em perigo de extinção, devido à degradação do seu DNA, segundo noticiou a BBC.



Alejandra Perotti, da Universidade de Reading, em Inglaterra, é uma das autoras estudo e explicou, citada pela televisão britânica, que devemos estar "gratos" por termos um relacionamento com estes ácaros.



"Eles são muito pequenos e fofos. Não há nada com que se preocupar em tê-los. Eles limpam os nossos poros e mantêm-nos planos", explicou a investigadora à Radio 1 Newsbeat.