Neste preciso momento, a sua cara está cheia de pequenos aracnídeos que nascem, acasalam e morrem nos poros e raízes dos pelos. Estes minúsculos ácaros, da família Demodex, alimentam-se de sebo e da gordura nos folículos do couro cabeludo e aproveitam quando as pessoas estão a dormir para sair até à superfície da nossa pele e acasalar.

O seu corpo é composto por oito patas e o seu corpo é alongado, como o de uma minhoca. No entanto, estes seres microscópios da família das aranhas não representam qualquer perigo para a nossa saúde – apenas quando grandes populações se juntam é que se pode manifestar algum tipo de vermelhidão na pele.





Enquanto a espécie folliculorum vive em poros e folículos do couro cabeludo, a brevis prefere as glândulas sebáceas. Como o rosto possui poros maiores e mais sebo – o fluído gorduroso que tem como objetivo proteger a pele -, estes aracnídeos têm maior preferência pela cara do que por outras regiões do nosso corpo.

Durante a noite, estes ácaros aproveitam para sair do sítio onde estão alojados e vão até à superfície para acasalar. Os ovos são depois deixados nos poros onde estes ficam. E existe mais uma particularidade: seres como os Demodex não têm ânus, por isso não defecam – apenas comem e comem a gordura da nossa cara, sem ter de a evacuar.