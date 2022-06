Serão discutidas no Parlamento e no Conselho Europeus e pretendem vincular Estados-membros a medidas concretas.

Comissão Europeia avança com propostas para acabar com pesticidas perigosos e restaurar Natureza

A Comissão Europeia divulgou esta quarta-feira duas propostas ecológicas que vão incidir no restauro da Natureza na Europa e no corte para metade do uso de pesticidas. Os dois textos serão discutidos pelo Parlamento e pelo Conselho Europeus, e podem comprometer cada país a criar um plano de restauro da Natureza nacional, em colaboração com cientistas, stakeholders e a sociedade civil. Quanto aos pesticidas, uma das metas é acabar com o uso de pesticidas perigosos até 2030 - mas estão previstos apoios a agricultores durante um período de transição.