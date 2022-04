Cientistas rejuvenesceram 30 anos as células da pele de uma mulher

Envelhecer é um processo natural do ser humano mas que, ao longo do tempo, pode trazer consequências e tornar a nossa saúde mais frágil. Investigadores do Instituto Babraham em Cambridge, em conjunto com o português Instituto Gulbenkian de Ciência, tentaram, por isso, encontrar soluções. Como resultado conseguiram rejuvenescer células de uma mulher de 53 anos, até aos 23 anos.