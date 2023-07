Experiência foi conduzida por investigador do Ispa num wine bar, com 102 participantes. "Os efeitos do álcool serão tanto mais positivos quanto mais positivo for o contexto em que se bebe", diz investigador à SÁBADO.

O consumo moderado de vinho tinto - equivalente a dois copos - é benéfico para a saúde mental. É o que alega um estudo conduzido por um investigador do William James Center for Research do Ispa (Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida). De acordo com o mesmo, foram estudados os efeitos do vinho na consciência com a ajuda de 102 voluntários num wine bar.