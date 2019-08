Olhar para gaivotas pode impedi-las de roubarem comida

A ameaça de ter gelados ou batatas fritas roubadas por gaivotas é familiar a qualquer um que esteja na costa do Reino Unido - e noutros locais do mundo. Por isso, os cientistas pedem para não alimentar as aves, num esforço para impedir que elas roubem das mãos dos turistas.

A britânica Madeleine Goumas, da Universidade de Exeter, fez uma experiência com 19 gaivotas nas cidades costeiras da Cornualha – uma península a sul de Inglaterra. Colocou um saco de batatas fritas no chão e ficou atrás dele, a um metro e meio de distância. Quando uma gaivota se aproximou cronometrou quanto tempo ela demorava até chegar ao saco - quando estava a ser observada e quando não estava.

O estudo concluiu que quando estão a ser observadas, as gaivotas demoram mais 20 segundos a tocar nas batatas fritas. Porém, Goumas não atraiu muitas aves durante a sua investigação. "As gaivotas costumam ser vistas como agressivas e dispostas a tirar a comida às pessoas, por isso foi interessante descobrir que a maioria nem se aproximou durante os testes", relatou à agência Reuters.

Apesar de estarem presentes em todas as cidades litorais do Reino Unido, as gaivotas são um animal que precisa de ser preservada. A sua população caiu 60% de 1969 a 2015 e estão a reproduzir-se cada vez mais nas zonas urbanas por causa dos alimentos que lhes são dados através da atividade humana.