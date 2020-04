Vacina para a Covid-19 já começou a ser testada em humanos

Já começaram os primeiros ensaios clínicos em humanos de uma vacina para o novo coronavírus, em Oxford. Pelo menos dois voluntários saudáveis já foram injetados com a primeira vacina, num estudo que vai juntar mais de 800.

Numa primeira fase, e de maneira a perceber a eficácia da vacina, metade receberá a vacina destinada ao combate da Covid-19, enquanto a outra metade receberá uma vacina de controlo - que protege contra a meningite, não contra o coronavírus. Nenhum dos voluntários saberá que vacina irá receber.

A vacina foi desenvolvida em menos de três meses por uma equipa da Universidade de Oxford e a investigadora principal do processo de investigação pré-clínica demonstrou-se "80% confiante". "Claro, temos de testar e conseguir informação de humanos. Temos de demonstrar que a vacina funciona e que faz com que as pessoas deixem de estar infetadas, antes de a usarmos numa maior população", afirma à BBC Sarah Gilbert.

Como é que funciona a vacina?

Para a criação da vacina, investigadores utilizaram genes da proteína coroada do coronavírus e juntaram-na a uma versão enfraquecida de um vírus comum da gripe - conhecido como adenovírus - a partir de chimpanzés que foi modificada para que não se possa propagar em humanos.

Depois de injetada no paciente, a vacina entra nas células do organismo humano e começa a produzir as proteínas coroadas do coronavírus, os chamados espigões da Covid-19. Assim, o corpo alerta o sistema imunitário a produzir anticorpos e a ativar as células T, que vão destruir as células infetadas.

Quando o organismo voltar a encontrar o coronavírus, os anticorpos e células T já saberão o que é e serão imediatamente acionadas para lutar contra o vírus e conter a ameaça.

Esta equipa de Oxford é a mesma que já tinha desenvolvido uma vacina para a MERS - a Síndrome Respiratória do Médio Oriente -, outro tipo de coronavírus que provocou um surto em 2012, exatamente com a mesma abordagem e resultados promissores durante os ensaios clínicos.

Para saber se a vacina funciona ou não, investigadores vão depois comparar o número de pessoas que foi infetada pelo coronavírus dentro dos próximos meses entre as pessoas que receberam a vacina da Covid-19 em teste e a vacina de controlo.