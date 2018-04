A aranha mais velha alguma vez registada morreu aos 43 anos, de acordo com um estudo de população na Austrália.

Conhecida por Número 16, a aranha Gaius Villosus, pertencente à família Idiopidae, vivia na região ocidental da Austrália de Whealtbelt, de acordo com a agência noticiosa AFP. No entanto, investigadores afirmaram esta segunda-feira que a aranha fêmea não morreu de velhice mas sim da picada de uma vespa parasita.

No artigo publicado pelo jornal científico Pacific Conservation Biology, aracnologistas australianos referiram que a Número 16 ultrapassou largamente o número de anos de vida da anterior aranha mais velha do mundo, uma tarântula encontrada no México e que chegou aos 28 anos.

A Número 16 ajudou cientistas a descobrir importantes informações sobre o comportamento de aracnídeos ao longo da Austrália. "A idade significativa da Número 16 permitiu-nos investigar o comportamento e dinâmica de população da aranha armadeira", afirmou ao jornal britânico The Guardian a líder da investigação, Leanda Mason, professora na Universidade de Perth, na Austrália.

A Número 16 foi descoberta e monitorizada desde 1974 pela aracnologista Barbara York Main. "Através da pesquisa detalhada da Barbara, fomos capazes de determinar que a vida extensa da aranha é caracterizada pelas suas únicas condições de vida, incluindo o seu metabolismo lento e a sua natureza sedentária", afirmou Mason.

Esta espécie de aranhas tem, tradicionalmente, uma esperança de vida entre os cinco e os 20 anos e é considerada uma aranha de grande porte com aspecto semelhante ao das tarântulas. Enquanto as fêmeas destas tarântulas costumam ficar perto da sua toca, os machos saem uma vez para acasalar. Embora não sejam uma ameaça para os humanos, uma picada desta aranha irá causar dor e inchaço.

Os cientistas australianos acreditam ainda que o estudo sobre a Número 16 irá ajudar a perceber melhor de que maneira a mudança de clima e a desflorestação pode afectar a espécie.