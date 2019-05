Os coordenadores do estudo, iniciado em 2014, disseram ao jornal Público que as leucemias linfoblásticas agudas chegam a ter uma taxa de sobrevivência no prazo de três anos de 91% e as mielobásticas agudas de 69%. Já nos tumores do sistema nervoso central a taxa de sobrevivência situa-se nos 75%. Relativamente aos linfomas, nos casos de linfomas de Hodgkin a taxa de sobrevivência chega aos 97% e nos linfomas de não Hodgkin fica nos 95%.



Nos três anos analisados, entre 2014 e 2016, o Registo Oncológico Pediátrico Português registou em Portugal 762 novos casos em crianças até aos 14 anos.

As taxas de sobrevivência a três anos estão acima dos 90% em alguns dos tipos de cancro mais frequentes nas crianças, como as leucemias linfoblásticas agudas.As leucemias, os tumores no sistema nervoso central e os linfomas são os principais cancros em crianças até aos 14 anos revela o primeiro Registo Oncológico Pediátrico Português (ROPP) que diz ainda que em todos estes casos mais de metade das crianças consegue sobreviver à doença.