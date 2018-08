Um parasita fatal pode ser ingerido pelos humanos através de caracóis ou caranguejos. De acordo com um estudo recentemente publicado no The American Journal of Troupical Medicine and Hygiene, o parasita chama-se "Angiostrongylus Cantonensis" e vive nos pulmões dos ratos.

A bactéria pode ser contraída quando se consome caranguejos ou caracóis que estejam mal cozinhados. O parasita aloja-se no cérebro, o que pode infectar o sistema nervoso central e causar inflamação cerebral, meningite eosinofílica, paralisia e, no pior caso, a morte.

O estudo diz que no mundo há cerca de três mil casos de contaminação desta bactéria. Mesmo assim, segundo o jornal Sol, não há nenhum registo de infectados em Portugal.