Número de casos de covid-19 notificados com atraso duplica

Portugal está a fazer mais testes à covid-19 e há mais casos positivos entre eles do que na semana anterior. De acordo com os dados compilados no relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, a nível nacional a "proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 10,6% (na semana anterior foi de 6,7%), encontrando-se acima do limiar definido de 4,0% e com tendência crescente".