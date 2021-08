Nova Zelândia fecha tudo com apenas um caso da variante delta

O êxito da Nova Zelândia na luta contra a covid-19 foi interrompido na última terça-feira com a identificação de um caso de infeção, em Auckland, a cidade mais populosa. O país, que não registava nenhum caso positivo desde fevereiro, iniciou um confinamento repentino de três dias, que começou às 23h59 de terça-feira. Acredita-se que este é o primeiro da variante delta. Auckland e a vizinha Península de Coromandel - que a pessoa infectada, um homem de 58 anos, visitou recentemente - entraram num bloqueio mais longo, de sete dias.

Um dia depois, o número de casos subiu para sete, um dos quais envolveu uma enfermeira no maior hospital do país. Testes feitos por profissionais de saúde revelaram uma ligação com casos no estado australiano de New South Wales, segundo a primeira-ministra Jacinda Ardern. As previsões indicam que o número de casos possa aumentar para até 120, de acordo com as autoridades de saúde. O nível de alerta é o 4 (o máximo na luta contra o vírus), o que significa que só os serviços básicos podem permanecer abertos e os cidadãos devem ficar em casa e limitar os contactos apenas aos membros do agregado familiar. Só podem sair para compras essenciais e para praticar exercício físico, sempre com o uso de máscara.

Medidas "covid zero" muito eficazes

Apesar de haver muita gente a contestar as restrições, a verdade é que resultaram. "Medidas 'covid zero' podem ser muito eficazes, como se tem visto na Nova Zelândia, onde a população fazia uma vida normal até aparecer agora o primeiro caso delta e se ter decidido fechar tudo para conseguir controlar os casos. Jacinda Ardern tem sido uma das líderes mais assertivas desde o início da pandemia, mas o facto de o país ser uma ilha dá-lhe condições diferentes de domínio do vírus. Na Madeira também se conseguiu um controlo eficaz que depois se complicou por causa do turismo. No nosso contexto, as medidas 'covid zero' são complicadas, mas estamos com números controlados e temos já uma das melhores coberturas de vacinação", explicou Ricardo Mexia, epidemiologista e presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, à SÁBADO.