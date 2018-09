Este dinossauro será o primeiro carcarodontossaurio encontrado em Portugal e possivelmente um dos mais antigos do mundo.

Paleontólogos portugueses e espanhóis disseram esta quarta-feira que poderão ter identificado uma nova espécie de dinossauro carnívoro no litoral de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, que seria o primeiro carcarodontossaurio em Portugal e um dos mais antigos do mundo.



"Este exemplar, por um lado, apresenta características diferentes de todas as outras espécies conhecidas até ao momento do grupo 'carcarodontossaurios', por outro lado, é o único vestígio conhecido deste grupo neste momento em Portugal e os registos mais próximos do Jurássico Superior conhecidos são de África, em relação aos quais apresenta também algumas características diferentes. Toda esta informação leva-nos a crer que poderá tratar-se de uma nova espécie", afirmou à agência Lusa a investigadora Elisabete Malafaia, especialista em dinossauros terópodes.



A hipótese é levantada num artigo publicado na terça-feira na revista internacional Journal of Paleontology por esta paleontóloga da Universidade de Lisboa e por Pedro Mocho, do Museu de História Natural de Los Angeles, Pedro Dantas, da Sociedade de História Natural de Torres Vedras, e pelos espanhóis Fernando Escaso e Francisco Ortega, da Universidade de Educação à Distância de Madrid.



O conjunto de fósseis agora descrito, composto por uma sequência de vértebras caudais articuladas, um pé direito praticamente completo, a medir meio metro, e diversos fragmentos do esqueleto do animal foram descobertos e escavados entre 2002 e 2003 nas arribas da praia de Cambelas, freguesia de São Pedro da Cadeira, por elementos da Sociedade de História Natural.



Para os paleontólogos, os fósseis pertencem a um dinossauro carnívoro aparentado a Allosaurus mas mais evoluído, sendo identificado ao grupo dos carcarodontosaurios, que mediria 10 metros de comprimento por quatro ou cinco de altura. Os paleontólogos esperam identificar a espécie com exactidão, dando continuidade ao estudo de outros fósseis pertencentes a pelo menos três espécies de dinossauros terópodes, provenientes de outras jazidas do Jurássico Superior de Portugal.



Além de poder tratar-se de uma nova espécie, este dinossauro é o primeiro carcarodontossaurio encontrado em Portugal e um dos mais antigos do mundo, sendo o mais completo do Jurássico Superior.



"No Cretácico, está muito bem representado, nomeadamente no hemisfério sul e, na Europa, em Espanha [existem exemplares do Cretácico Inferior, com 120 milhões de anos] e Inglaterra. Sendo do Jurássico Superior [datado de há 145 milhões de anos], é uma das referências mais antigas a nível mundial, porque, do Jurássico Superior, conhece-se um exemplar em África, mas muito incompleto", adiantou Elisabete Malafaia.



Por ser um dos mais antigos do mundo, este dinossauro permite também "perceber melhor como foi a evolução inicial deste grupo e a dispersão destes dinossauros no hemisfério norte".



A diversidade de espécies encontradas na mesma jazida também sugere uma maior diversidade nas faunas de terópodes allosauroides do Jurássico Superior da Bacia Lusitana.



Os achados integram a colecção paleontológica da Sociedade de História Natural de Torres Vedras