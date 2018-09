Apenas 9% destes produtos lácteos são baixos em açúcares, percentagem que se reduz nos destinados a crianças e nos orgânicos.

Um iogurte tem quase a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Um estudo britânico, avançado pelo El País, analisou cerca de 900 iogurtes e derivados e revelou que a maioria são extremamente açucarados. Apenas 9% dos iogurtes são baixos em açúcares, percentagem que se reduz nos destinados a crianças e nos orgânicos.

Em 2015, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou uma série de recomendações sobre o consumo de açúcar, devido à sua relação com várias doenças e obesidade. Entre as recomendações estava que a percentagem de energia proveniente de açúcares livres – adicionados ou não presentes naturalmente no produto – não ultrapassasse os 10% do total de calorias ingeridas. Cada grama de açúcar refinado equivale a quase quatro quilocalorias – o que significa que a quantidade máxima recomendada para um adulto seriam 50 gramas de açúcar, metade para um jovem e ainda menos para uma criança.

Com um iogurte pela manhã, uma criança de quatro anos ingeriu já mais açúcar que o recomendado diariamente.

Os resultados do estudo, realizado no Reino Unido, revelam que apenas os iogurtes naturais e os gregos cumpriam a recomendação mínima da OMS e do Sistema de Saúde Britânico de cinco gramas de açúcar por cada 100 gramas de produto. Os mais açucarados eram as sobremesas lácteas, com uma média de quase 20 gramas de açúcar por cada 100 gramas. Em segundo lugar surgem empatados os iogurtes de sabores e os orgânicos ou ecológicos, seguidos dos que contêm pedaços de fruta – quase todos com cerca de 13 gramas por cada 100.

A maior preocupação centra-se nos iogurtes destinados aos consumidores infantis: dos 101 produtos desta categoria, apenas dois continham menos de cinco gramas por cada 100 – sendo a média de 10,9 gramas. Apesar de litros e quilos não serem equivalentes, uma garrafa de Coca-Cola contém 10,6 gramas de açúcar por 100 mililitros, o que se traduz numa semelhança na quantidade de açúcar entre os iogurtes e os refrigerantes.

"Comecei esta investigação quando o governo britânico assinalou os nove principais produtos [entre eles os derivados lácteos açucarados] que continham a maior parte do açúcar ingerido pelas crianças e, como muitos pais, considerava os iogurtes algo saudável sem perceber todo o açúcar adicionado que contém a maioria", disse, citada pelo jornal, a doutora Bernadette Moore, investigadora da Escola de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade de Leeds, responsável pelo estudo.