Analistas do banco de investimento Goldman Sachs questionaram a sustentabilidade das empresas de biotecnologia, com especial destaque para as envolvidas na terapia genética, chegando à conclusão de que "as curas de doenças podem ser más para os negócios no longo prazo". A notícia é da estação televisiva CNBC, segundo a qual os referidos analistas apresentaram um relatório, no dia 10 de Abril, intitulado "A Revolução do Genoma". No documento, questiona-se: "Curar os pacientes é um modelo de negócios sustentável?"





"O potencial para fornecer curas através de uma só dose é um dos aspectos mais entusiasmantes da terapia genética, terapia celular geneticamente modificada e edição de genes. Não obstante, esses tratamentos providenciam uma perspectiva muito diferente no que diz respeito às receitas periódicas na comparação com terapias crónicas", escreveu o analista Salveen Richter num comunicado da Goldman Sachs. "Ao mesmo tempo que esta proposta traz um valor tremendo para os pacientes e a sociedade, poderá representar um desafio para os investigadores médicos do genoma que procuram um fluxo permanente de receitas", argumenta.

De acordo com a CNBC, o analista da multinacional financeira referiu como exemplo os tratamentos da Gilead Sciences para a hepatite C, em que foram obtidas taxas de cura superiores a 90%. Em 2015, as vendas nos EUA desses tratamentos para a hepatite C atingiram um valor máximo de pouco mais de 10 mil milhões de euros mas estão em queda acentuada desde essa altura. No relatório apresentado, a Goldman Sachs apresentou a trajectória descendente deste panorama, estimando que as vendas do presente ano vão ficar apenas por volta dos três mil milhões.

O relatório incluía ainda propostas para a sustentabilidade de empresas de biotecnologia. As sugestões apresentadas incluíam três possíveis soluções, passando elas por endereçar os maiores mercados, destacando doenças como a hemofilia, estudar patologias com maior incidência como a atrofia muscular espinhal (AME) ou a inovar a investigação com particular interesse para perturbações retinais através de variações genéticas da cegueira.