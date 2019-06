Um estudo massivo e pioneiro que analisou rios de 72 países espalhados pelo mundo concluiu que muitos estão carregados de antibióticos: 66% destes medicamentos encontrados em 711 locais examinados. A maioria dos rios poluídos localiza-se na Ásia e África, com o rio Kirtankhola no Bangladesh a ser o mais poluído com estes medicamentos da amostra.

Não obstante um terço dos locais analisados durante o ano passado não terem níveis de antibióticos detetáveis, 66% - 470 locais – testaram positivo para pelo menos 14 tipos diferentes de antibióticos. Quase 16% (ou 111 locais) continham quantidades consideradas perigosas, fundamentadas na escala da AMR Industry Alliance, uma coligação farmacêutica e biotecnológica. A companhia criou a escala com base nos níveis que não matam as algas no ambiente ou promovem resistência ao matarem bactérias.

"Penso que ninguém estava à espera do grau de concentrações que vimos. Foi um abrir de olhos", comentou com a Science News o químico ambiental Alistair Boxall da University of York em Inglaterra, que conduziu o estudo com o colega John Wilkinson.

Para completarem a investigação, os cientistas pediram auxílio a colegas de vários pontos do mundo, a quem enviarem kits de recolha de amostras, que procuraram 61 drogas diferentes nos rios. "Em última instância, seria bom recolher amostras de todos os rios do mundo", almeja Boxall.





Como as bactérias aprendem a resistir aos antibióticos A maioria das bactérias prejudiciais praticamente mortas podem por vezes ser "ressuscitadas" como células resistentes a antibióticos, concluiu um novo estudo publicado em maio na revista Science . Os autores observaram o processo nas células da bactéria E. coli.