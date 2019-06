A maioria das bactérias prejudiciais praticamente mortas podem por vezes ser "ressuscitadas" como células resistentes a antibióticos, concluiu um novo estudo publicado em maio na revista Science. Os autores observaram o processo nas células da bactéria E. coli.

Durante os testes com a referida bactéria, os cientistas observaram que uma proteína intitulada AcrAB-TolC consegue mover moléculas dos antibióticos para fora das células bacterianas, permitindo a produção das reais proteínas resistentes. Isto é possível por as bactérias terem a capacidade de trocar de ADN, incluindo para alguns genes resistentes aos medicamentos.

Já é conhecido na comunidade científica que os genes resistentes a antibióticos carregam pequenos círculos de ADN chamados plasmídeos, que em termos geneticistas significa que a estrutura celular que é constituída por ADN pode replicar-se de maneira independente dos cromossomas, algo muito regular em bactérias. Duas bactérias que entrem em contacto conseguem passar os plasmídeos de células resistentes a antibióticos para células sensíveis, algo que se pensava acontecer quando não existia antibióticos no sistema que matam as últimas.

Por regra geral, pensava-se que os antibióticos atuavam no momento em que as bactérias trocam para genes resistentes aos medicamentos. "Ontem, era o que vos diria. Hoje, lendo ao artigo científico, mudei de ideias", confessou a microbiologista Kim Lewis à Science News, da Universidade Northeastern em Boston, que não está envolvida no estudo.