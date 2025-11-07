Morreu o cientista James Watson, pioneiro na descoberta da estrutura do ADN

O investigador americano venceu o Prémio Nobel devido à sua colaboração na descoberta do ADN.

Segundo The Washington Post, Watson morreu num centro de cuidados paliativos em East Northport, em Nova Iorque.

A morte foi confirmada pelo laboratório Cold Spring Harbor, que fundou e onde fez carreira, e pelo seu filho Rufus, que não adiantou uma causa específica.

A descoberta que deixou o seu nome na boca do mundo e na história da ciência foi uma parceria com Francis Crick e Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Ao longo do seu percurso, participou em várias descobertas científicas que permitiram avanços em diversas áreas, como na medicina, agricultura e ciência forense.