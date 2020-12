Molly, a bebé que nasceu de um embrião congelado há 27 anos

Há quase dois meses, nasceu Molly - que foi concebida em outubro de 1992. A bebé nasceu a partir de um embrião congelado em outubro de 1992, que assim permaneceu até fevereiro de 2020. Nesse mês, Tina e Ben Gibson, um casal do estado norte-americano do Tennessee, adotaram-no.O embrião tinha 27 anos, o que bate o recorde do que até agora tinha estado mais tempo congelado. Esse recorde pertencia à irmã de Molly, Emma.Tina e Ben Gibson enfrentaram problemas de infertilidade durante cerca de cinco anos, até que os pais de Tina viram uma história sobre adoção de embriões num canal de notícias local. A possibilidade era dada pelo Centro Nacional de Doação de Embriões (NEDC em inglês), uma organização sem fins lucrativos cristã, que armazena embriões congelados de pacientes que recorreram a fertilização in vitro e decidiram não usar os embriões, optando por doá-los.Famílias como o casal Gibson podem adotar um dos embriões doados e dar à luz uma criança que não é geneticamente relacionada com eles. De acordo com esta organização, há cerca de um milhão de embriões humanos congelados nos EUA."É a única razão pela qual partilhámos a nossa história. Se os meus pais não tivessem visto uma notícia destas, não estaríamos aqui", disse a mãe de Molly, em entrevista ao canal inglês BBC.Em entrevista à BBC, Mark Mellinger, diretor de desenvolvimento e marketing do NEDC, diz que cerca de 95% das pessoas que recorrem a este procedimento se debateram com a infertilidade.Fundado há 17 anos, o NEDC já permitiu mais de mil adoções de embriões e nascimentos, e as famílias que escolhem este processo podem decidir entre um processo de adoção "aberto" ou "fechado", que permite ou não contacto com a família doadora.As filhas deste casal, Molly e Emma, são geneticamente irmãs. Ambos os embriões foram doados e congelados em conjunto, em 1992, quando Tina, a mãe, tinha cerca de um ano de idade.De acordo com o NEDC, o "prazo de validade" de embriões é quase infinita. "É possível que algum dia nasça um embrião com 30 anos", diz Mellinger. Segundo dados de 2016 , em Portugal havia 21 mil embriões congelados. Em 2015, foram doados a outros casais 44 embriões e 331 foram descongelados e eliminados.