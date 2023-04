Missão espacial chinesa traça mapa completo de Marte

A missão espacial chinesa Tianwen-1 obteve imagens a cores que permitiram criar um mapa completo de Marte. O resultado, divulgado pela Agência Espacial Chinesa (CNSA) e pela Academia Chinesa de Ciências (CAS), pode ajudar nos projetos de exploração futuros no planeta vermelho e, segundo a China, representa um passo importante no avanço da astronomia.





As imagens incluem a projeção orográfica (do relevo) dos hemisférios oriental e ocidental do planeta vermelho e outros tipos de projeções. A cada píxel da imagem correspondem 76 metros. Os dados usados para formar as imagens foram obtidos de uma câmara de deteção remota do orbitador – uma nave que é criada para não aterrar no corpo celeste – ao longo de oito meses entre novembro de 2021 e julho de 2022.Segundo Zhang Rongqiao, o físico e engenheiro que desenhou o orbitador, a nave "fez 284 voltas, conseguindo 14.757 imagens". "Estas imagens foram ‘costuradas’ em conjunto para formar um mapa completo de Marte", relatou, citado pela agência Reuters. "Estamos confiantes nas cores apresentadas neste mapa, por temos corrigido os dados obtidos pela nossa câmara de alta resolução com a câmara multiespectral levada pelo orbitador", explicou, citado pela agência noticiosa Reuters.Zhang Rongqiao assegura que todos os dados serão disponibilizados ao público em geral de forma regular a partir de 1 de maio. Agora, a China prepara-se para a missão Tianwen-2, a lançar em maio de 2025, prevendo já a 3 e a 4.

Nesta missão futura, "os alvos de exploração são os corpos celestiais reconhecidos há muito como especiais: um é o asteroide 2016HO3, que é a nossa missão principal". "Queremos recolher amostras do 2016HO3 e voltar. Será a primeira vez que a China vai recolher amostras de corpos interplanetários. Depois de ciompletarmos esta tarefa principal, vamos tentar explorar corpos celestes com características de asteroides e cometas", acrescenta. "Isto requer que o Tianwen-2 se ligue e voe com o asteroide, e que recolha diretamente amostras. Por isso, a tecnologia chave que queremos desta missão é única: queremos resolver questões acerca de tecnologias mais apuradas na exploração do espaço profundo."

A missão Tianwen-1 era composta por um orbitador, um módulo de aterragem e um rover chamado Zhurong. Foi lançada a 23 de julho de 2020, o rover entrou em Marte a 14 de maio de 2021 e, ao longo dos últimos dois anos, enviou vários dados para a Terra.

Tianwen-1 significa "perguntas ao céu" e foi baptizado a partir de um poema escrito pelo poeta chinês Qu Yuan, entre 340 e 278 a.C.

