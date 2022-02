Medicamentos reaproveitados vão ser usados para tratar doentes com cancro

Estudo pretende perceber o efeito que medicamentos podem ter no tratamento do cancro, quando conjugados com medicamentos oncológicos.

Um grupo de cientistas portugueses quer experimentar o tratamento do cancro com medicamentos reaproveitados, que não estão indicados no tratamento de doenças oncológicos, avança o Jornal de Notícias.







O criador da Cátedra de Inovação em Oncologia e da OncoPharma, os grupos de investigação por trás dos ensaios clínicos, explicou como vão funcionar os testes: "Comparamos um fármaco de referência em oncologia com um fármaco para outra terapêutica, por exemplo um antiviral, para percebermos o efeito desses fármacos combinados".Se a proposta do ensaio clínico for aceite pela Comissão de Ética, os investigadores experimentarão a combinação de medicamentos em 500 doentes numa primeira fase, com o apoio de investigadores do Hospital de São João. Testes em humanos devem começar com 500 doentes oncológicos.