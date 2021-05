Vacinar crianças e jovens? Cada vez mais perto, mas quando for seguro

Esta terça-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) começou a avaliar a administração da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 para jovens dos 12 aos 15 anos. Na União Europeia, a vacina é dada a pessoas com 16 anos ou mais.



A Pfizer é a farmacêutica cujo limite mínimo de idade para administrar a vacina é o mais baixo. Seguem-se a Moderna e a Janssen (a farmacêutica da Johnson & Johnson), que podem ser dadas a cidadãos europeus com mais de 18 anos. Portugal seguiu a norma europeia sobre a vacina da Moderna mas decidiu usar a vacina da Janssen em maiores de 50 anos. Já a vacina da AstraZeneca é indicada no País para pessoas com mais de 60 anos.



Entretanto, os ensaios clínicos com a vacina da covid-19 nos mais novos prosseguiram. Além da Pfizer, a Moderna e a Janssen começaram a testar as suas vacinas em pessoas a partir dos 12 anos, ao passo que a da AstraZeneca está a ser usada em ensaios com crianças a partir dos seis anos de idade.