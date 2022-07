Lei do aborto faz disparar pedidos de vasectomias nos EUA

Médicos dizem que procedimento aumentou cerca de "300 a 400 por cento" desde a decisão do Supremo Tribunal contra Roe vs. Wade.

Desengane-se quem pensava que a revogação do acórdão Roe v. Wade, o documento que permitia a realização do aborto nos Estados Unidos, ia afetar apenas as mulheres. Os homens também já estão a sentir os impactos desta medida e prova disso é o aumento das vasectomias no país.