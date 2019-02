Rapaz com 2% do cérebro recebe ajuda de centro na Austrália

Um rapaz que nasceu com apenas 2% do cérebro está a aprender a fazer contas e a surfar, apesar dos medos iniciais dos médicos que não tinham certezas acerca da sua sobrevivência, segundo o Mail Online. Noah Wall, de 6 anos, apareceu no Good Morning Britain com os pais para partilhar a sua história.

Shelley e Rob Wall, de Cumbria, em Inglaterra, levaram o filho a um centro de treino cerebral na Austrália onde aprendeu a sentar-se sozinho, a fazer contas e até a surfar. O rapaz ambiciona ainda aprender a andar e esquiar. Médicos disseram aos seus pais que terminassem a gravidez cinco vezes, no entanto, os mesmos estavam determinados a levá-la até ao fim.