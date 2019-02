Estima-se que só em Portugal haja 3,3 mil portadores de feridas crónicas ou traumáticas (como queimaduras). Deste valor, a maioria dos pacientes situa-se na faixa etária dos 65 aos 79, não são ativos e têm outros fatores de risco associados, como hipertensão, diabetes ou insuficiência venosa. No mundo, no mesmo sentido, calcula-se que existam "300 milhões de feridas agudas, 100 milhões de feridas traumáticas e 20 milhões de feridas crónicas".

É para ajudar a combater esta realidade que um grupo de cientistas do Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho, um centro que atua nas áreas da Biotecnologia e Bioengenharia, criou uma nova geração de compressas - ou dressings – "tecnologicamente mais avançadas", segundo o comunicado enviado à SÁBADO.

Em que diferem estas compressas das já usuais? Os investigadores da universidade explicam que se tratam de uma "solução mais eficiente, economicamente mais acessível e fácil de usar, associando ainda os fatores conforto, proteção, rapidez e qualidade da reparação dos tecidos".

Estas contêm celulose bacteriana, um gel de celulose produzido por fermentação que possui propriedades regeneradoras, maleabilidade, resistência e aptidão para controlar o teor de humidade na ferida.

O trabalho terá aplicações no tratamento dos pacientes com feridas crónicas ou traumáticas. As primeiras ocorrem, por exemplo, em idosos ou acamados que tenham de ficar mais tempo imobilizados, desenvolvendo as lesões.

Além deste trabalho, os investigadores do CEB, cuja 40% das publicações científicas têm coautoria internacional, também estão a estudar a utilização da celulose para transportar fármacos, como a vitamina D, que "não só estimula a regeneração de feridas, como também promove a vascularização de tecidos", ou seja, a formação de vasos sanguíneos ou linfáticos num tecido que não os tinha ou os tinha em número deficiente.