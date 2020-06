Já foram recrutados metade dos participantes para o estudo da imunidade à covid-19

O Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA) anunciou hoje que já foram recrutados cerca de metade dos 2.072 de participantes previstos para o Inquérito Serológico Nacional Covid-19

"O trabalho de campo do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 (ISN covid-19) continua a bom ritmo, tendo já sido selecionados, até ao final da segunda semana da fase de recrutamento, cerca de 50% do total de 2.072 de participantes previstos", refere o INSA num comunicado publicado no ‘site’.

Segundo o instituto, o recrutamento dos participantes tem sido efetuado através da colaboração de 94 postos de colheita da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos e de 18 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, distribuídos por todo o país.

Desenvolvido pelos departamentos de Epidemiologia e de Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o ISN covid-19 tem como objetivo avaliar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus SARS-CoV-2 responsável pela covid-19 na população residente em Portugal e monitorizar a sua evolução ao longo tempo.

"Este estudo permitirá conhecer a prevalência de anticorpos anti-SARS-CoV-2 de modo a determinar a extensão da infeção na população residente em Portugal, assim como determinar e comparar a seroprevalência de anticorpos em grupos etários específicos", adianta o INSA.

Este inquérito de base populacional, que prevê a realização de cinco estudos epidemiológicos transversais, permitirá também estimar a fração de infeções subclínicas e assintomáticas e monitorizar a evolução distribuição de anticorpos ao longo do tempo.

Para a concretização do primeiro estudo, serão selecionados 1.720 indivíduos com 10 ou mais anos de idade e 352 crianças até aos 9 anos de idade que recorram a um dos laboratórios ou hospitais parceiros deste estudo para realização de análises laboratoriais de rotina.

Além de autorizar a colheita adicional de uma pequena quantidade de sangue que irá ser analisada no INSA, a participação neste inquérito prevê ainda o preenchimento de um breve questionário para recolha de dados clínicos e epidemiológicos.

O INSA prevê que os resultados deste primeiro estudo, que se constitui também como o estudo piloto deste inquérito serológico, possam ser tornados públicos durante o mês de julho.

Portugal contabiliza pelo menos 1.505 mortos associados à covid-19 em 36.180 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.