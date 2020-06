Fibrilhação auricular: A doença silenciosa que podia ter matado Joaquim

Foi uma hérnia que salvou Joaquim Policarpo. Se não fosse aquela moinha que sentia na barriga, e que o levou a procurar ajuda médica no início de 2019, talvez não tivesse descoberto que tinha uma arritmia. Talvez quando se apercebesse seria tarde demais.





Nunca teve dores no peito, mal-estar, cansaço ou palpitações – os sinais de alarme de atividade irregular do coração. "Sempre me senti normal", garante o eletricista, de 66 anos. Mas, o seu coração, estava longe da normalidade: na verdade, tinha paragens cardíacas durante 5,6 segundos. Mais: viria a saber que em 70% de um dia, o seu coração não funcionava como deve ser.O cardiologista chegou mesmo a dizer-lhe: "Você é daquelas pessoas que um dia podia deitar-se, deixava-se dormir e já não acordava." Joaquim Policarpo tinha uma doença silenciosa. O eletricista já reformado sofre de fibrilação auricular – uma arritmia cardíaca muito comum, em que a frequência cardíaca fica muito variável, com o pulso irregular e frequentemente rápido."Não é uma situação benigna. Tem várias consequências e potencialmente graves: aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais, insuficiência cardíaca, demência e mortalidade – que duplica na população com esta arritmia", explica à SÁBADO, Mário Oliveira, coordenador de cardiologia no Hospital CUF Infante Santo.Apesar de afetar apenas 2% da população, a sua prevalência tende a aumentar com a idade. Neste momento, cerca de 10% das pessoas com mais de 70 anos sofre desta patologia, sendo que o número tem duplicado a cada década. Razões: o próprio envelhecimento da população, assim como o aumento de doenças crónicas na sociedade. Estima-se que, em Portugal, entre 200 a 250 mil pessoas tenham fibrilação auricular.Afeta mais os homens do que as mulheres. Joaquim Policarpo já tinha tido antes um episódio. Aconteceu já há mais de uma década: houve um dia em que se sentiu mal no escritório. "Fiquei muito suado e, ao mesmo tempo, tinha arrepios de frio. Parecia uma constipação", descreve. Mas era do coração. Nessa altura, fez medicação durante algum tempo e acabou por ficar bem.Até ao início do ano passado. Acabaria por ser operado a 11 de junho de 2019, com uma das mais recentes técnicas que existem no tratamento desta arritmia: a chamada ablação por cardioneuromodulação. Um termo difícil que tem uma explicação simples: "a ablação é o isolamento elétrico das veias pulmonares, as estruturas onde tem início a fibrilação na maioria dos episódios", detalha o cardiologista Mário Oliveira.Recentemente começou a complementar-se este tratamento com a aplicação de energia de radiofrequência em zonas das aurículas (as cavidades superiores do coração), ricas em terminações nervosas. "O que tem permitido melhores resultados na manutenção de um ritmo cardíaco normal", diz o especialista.É precoce dizer que se trata de um tratamento para a cura, mas em doentes mais jovens tem tido resultados duradouros e, em situações em que há recorrências, não é necessário reintervir em todos os casos – "dado que, em mais de metade, os episódios são menos frequentes e de menor duração, sendo melhor tolerados pelos doentes", explica.Além de duplicar a mortalidade, esta condição aumenta em 5 vezes o risco de insuficiência cardíaca e em 8 vezes a incidência de acidentes vasculares cerebrais. "Além disso, é considerada um marcador para défices cognitivos e formas de demência, como o Alzheimer", alerta o cardiologista.Há fatores de risco a ter em atenção, como a hipertensão arterial (presente em mais de metade dos doentes com fibrilação auricular), a obesidade, a apneia do sono, doenças respiratórias crónicas, a diabetes, consumo excessivo de álcool e até o sedentarismo. Uma curiosidade: sabe-se hoje também que "a carga de treino intensa e duradoura pode duplicar o risco de fibrilação auricular, sobretudo no sexo masculino", diz Mário Oliveira.Passado exatamente um ano da cirurgia, Joaquim Policarpo está bem e sem tomar qualquer medicação – tomou até março deste ano um anticoagulante que, entretanto, suspendeu por indicação médica. Mede uma vez por semana a tensão, e sempre que se sente mais stressado, e faz a sua vida normal. Espera em breve ser operado àquela hérnia que já no ano passado o incomodava – a mesma que acabou por lhe salvar a vida.