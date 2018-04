Já está em vigor a nova tabela de preços que deve ser paga aos prestadores de cuidados de saúde a beneficiários da ADSE. A nova tabela entrou em vigor este domingo após meses de negociações entre os operadores e uma adenda à tabela final que contou com 15 alterações.

A nova tabela deveria ter entrado em vigor a 1 de Março, mas após uma proposta inicial ter sido recusada pela Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), os convencionados tiveram de voltar às negociações com a ADSE.

Já na recta final de Março foi publicada a nova tabela, mas mesmo assim os os operadores privados emitiram um comunicado no qual afirmavam que a mesma continha "erros e imprecisões". As correcções foram feitas e contempladas numa adenda, depois da ADSE ter admitido a "necessidade de clarificar algumas das regras".

A errata emitida pela ADSE tem 15 pontos e abrange áreas como consultas, imagiologia, próteses, medicina dentária, radioterapia, entre outros serviços de saúde.

As alterações agora publicadas vão ao encontro das pretensões dos operadores privados que, aquando da primeira proposta da nova tabela, estimavam um corte de 42 milhões de euros no total do regime convencionado.

Em Janeiro, o presidente da APHP, Óscar Gaspar, disse que "um corte de 42 milhões basicamente significa um corte de 10% e um corte de 10% não é comportável porque os operadores privados não trabalham com margens de 10 por cento", negando as margens apresentadas pela ADSE.

O que são as tabelas de preços?

As tabelas de preços estabelecem os pressupostos dos co-pagamentos que os beneficiários do subsistema devem fazer, dependendo do tipo de procedimento e de acordo em causa, e o pagamento que a ADSE fará por determinado procedimento.

Estas tabelas entraram em vigor quando Carlos Liberato Baptista, presidente do subsistema de saúde, se decidiu a fazer alterações de forma a controlar as margens de lucro dos actos clínicos. Na perspectiva de alguns especialistas, havia casos de abuso das tabelas anteriores, que em muitos actos não introduziam limites ao que os prestadores privados poderiam cobrar com pagamento feito pela ADSE.

O que muda?

Segundo o jornal ECO apurou, são algumas as alterações que surgem no novo documento, mas houve também propostas que ficaram sem efeito, como a ideia inicial da administração da ADSE para aumentar os preços pagos por consulta pelos beneficiários. Actualmente, as consultas custam aos beneficiários da ADSE 3,99 euros, e a administração tencionava aumentar esse valor para os cinco euros tendo em vista a sustentabilidade do subsistema. No entanto, o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE que inclui representantes dos beneficiários e do Governo, não aprovou a proposta de aumentar os custos para os funcionários públicos e os seus familiares abrangidos pelo subsistema.

As alterações surgem principalmente nos preços que alguns beneficiários terão de pagar pelos cuidados a que se tem acesso. Pode consultar a lista inteira de procedimentos e preços no documento disponibilizado pela ADSE no seu site.