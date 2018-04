Entre Abril e Maio, vai ser possível encomendar o teste do HIV online e saber se está infectado na privacidade da sua casa, avança hoje o Jornal de Notícias.

A Associação Abraço irá disponibilizar o teste para maiores de 18 anos que poderão encomendar o teste online, fazer a recolha de sangue com uma picada num dedo e enviar a amostra para o laboratório associado.

Em caso de resultado positivo, a Abraço entra em contacto com a pessoa para dar-lhe apoio e indicar-lhe os serviços de saúde adequados.

O teste caseiro, que permite também o diagnóstico da hepatite C, não excluiu, no entanto, a realização de outro num centro de saúde. Isto porque, segundo o Infarmed, o teste "não foi estudado nem avaliado de acordo com os requisitos legislativos europeus."

A ideia serve para chegar a mais pessoas. "O Teste em Casa partiu da associação que quer chegar a pessoas que não vivem nos grandes centros urbanos e têm mais dificuldade de acesso", diz o presidente da Abraço, Gonçalo Lobo.