Uma equipa liderada por uma investigadora portuguesa desenvolveu um teste mais avançado para diagnosticar a alergia ao amendoim, um dos alimentos que mais reacções alérgicas desencadeia na Europa. Esta inovação pode resolver o problema dos muitos falsos positivos dos testes de alergia actuais e é mais simples e segura para os pacientes.

O estudo dos investigadores do King’s College London, com o apoio do Medical Research Council, no Reino Unido, foi publicado na revista científica The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

A novidade deste novo meio de diagnóstico é a sua especificidade, descobrindo cerca de 98% das reacções alérgicas ao alimento. É também mais seguro para os doentes e cinco vezes mais barato que as provas de provocação que são os melhores testes existentes, adianta o Medical Research Council.

A tecnologia até hoje baseava-se em procurar por anticorpos de alergia accionados pelo consumo de amendoim, mas não diferenciava a sensibilidade da verdadeira reacção alérgica a estes alimentos. Para confirmar ou excluir o diagnóstico de alergia, as pessoas com resultados suspeitos eram submetidas à chamada prova de provocação, que consistia na ingestão fraccionada do amendoim sob supervisão médica, podendo causar reacções alérgicas potencialmente graves.

Neste momento, não existem medicamentos aprovados para a alergia ao amendoim, apesar de duas empresas – a americana Aimmune Therapeutics e a francesa DBV Technologies – estarem a desenvolver tratamentos para estas reacções alérgicas.

Em entrevista à SÁBADO, Alexandra Santos, líder da investigação, professora associada do King's College London e médica especialista em Alergologia no Hospital St. Thomas de Londres, explicou que o novo método irá melhorar o diagnóstico de alergia alimentar e, quiçá, ajudar a perceber melhor porque é que uns indivíduos se tornam alérgicos e outros não.

Qual o objectivo por detrás deste estudo e em que consiste este novo teste ao sangue?

É melhorar o diagnóstico de alergia alimentar e encontrar um teste que seja superior aos testes existentes. Este novo método, designado teste de activação de mastócitos [células do tecido conjuntivo que causam as alergias], é uma análise de sangue que consiste em avaliar a resposta aos alergenos destas células que estão envolvidas em reacções alérgicas.

Podemos também utilizar células do sangue, neste caso basófilos [subtipos de glóbulos brancos, as células responsáveis pela defesa do nosso organismo] no chamado teste de activação dos basófilos, ou mastócitos mantidos no laboratório ao qual adicionamos plasma - essencialmente sangue sem as células - de doentes a ser investigados. Na análise medimos marcadores que surgem quando as células reagem ao alergeno.

Além disso, este novo teste é mais rigoroso do que testes cutâneos ou a medição no sangue de anticorpos de alergia IgE [Imunoglobina E, encontrada na membrana de superfície de basófilos e mastócitos] e mais seguro e confortável para o doente do que as provas de provocação.

Porquê estudar o amendoim?

O amendoim é um excelente modelo para estudar alergia alimentar. A alergia ao amendoim é extremamente comum no Reino Unido e como modelo experimental é excelente para melhorarmos a nossa compreensão dos motivos pelos quais as crianças se tornam alérgicas aos alimentos.

Considera que há muitas pessoas alérgicas ao amendoim, no mundo inteiro?

A alergia ao amendoim é particularmente frequente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália mas também um pouco por toda Europa. A prevalência da alergia ao amendoim em crianças em idade escolar no Reino Unido é de 2% e na Austrália chega aos 3%.

De que maneira vem este teste acelerar o processo de determinação da alergia ao amendoim?

Este teste vem melhorar testes existentes como os testes cutâneos e os testes de sangue IgE, na medida em que é mais específico e permite reduzir o número de doentes que necessitam de prova de provocação, o que muitas vezes requer vários meses na lista de espera. Deste modo, o processo de diagnóstico pode ser muito mais rápido e demorar dias em vez de meses.

O que confere tanta especificidade a este novo teste de sangue?

Este teste avalia a resposta das células envolvidas nas reacções alérgicas ao alergeno. Ao contrário dos testes cutâneos ou de IgE, que apenas medem a presença de anticorpos de alergia, este teste é mais específico na medida em que detecta não só a presença dos anticorpos, mas também a capacidade de os anticorpos causarem reacções alérgicas. Assim, quando um teste é positivo significa alergia, ao contrário dos testes cutâneos que são muitas vezes positivos em indivíduos sem alergia.

De que maneira o avanço na tecnologia pode ajudar a medicina a continuar a evoluir?

Este teste, para além de permitir melhorar o conforto dos doentes no processo de diagnóstico de alergia alimentar, pode estender-se do amendoim a outros alergenos e também se prevê que seja útil no acompanhamento de doentes alérgicos submetidos a diversos tipos de tratamentos para alergia alimentar que estão agora a surgir. Para além disso, o teste de activação dos mastócitos serve como uma plataforma laboratorial para investigar a resposta do sistema imunitário do organismo aos alergenos e compreender porque é que uns indivíduos se tornam alérgicos e outros não.

Há planos para adaptar este teste a outros alimentos que não o amendoim?

Neste momento estamos a desenvolver o teste e a investigar a sua utilidade para diagnosticar outras alergias alimentares nomeadamente a alergia ao leite, ao ovo, a sementes e a frutos secos que, juntamente com o amendoim, constituem mais de 90% das alergias alimentares em crianças."