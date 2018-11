Carter Grodi passou toda a sua infância sem comer nada que pudesse conter algum vestígio de amendoim. Fez 15 anos sem nunca ter provado um Kit Kat ou um Twix. Agora, devido a um ensaio clínico que reduziu a sensibilidade aos alergénios do amendoim, com uma exposição gradual à proteína durante seis meses, o jovem já pôde experimentar estes chocolates sem experienciar qualquer reacção alérgica.

Os resultados, apresentados no domingo numa conferência da American College of Allergy, Asthma & Immunology, em Seattle, podem vir a traduzir-se no primeiro medicamento oral que controla as reacções alérgicas ao amendoim em crianças.

O objectivo do tratamento não é, segundo o The Guardian, curar a alergia ou permitir que as crianças comam manteiga de amendoim. O propósito é reduzir o risco de exposição acidental a vestígios de amendoim que podem desencadear uma reacção alérgica grave.