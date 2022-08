Nova Iorque deteta vírus da poliomielite em águas residuais

As autoridades de saúde pedem que os habitantes que não são vacinados se dirijam aos centros de vacinação.

As autoridades de saúde norte-americanas identificaram o vírus que causa a poliomielite nas águas residuais de Nova Iorque, o que leva a crer na transmissão local do vírus. As autoridades já pediram aos nova-iorquinos que não são vacinados para que se vacinem.