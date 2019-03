No oitavo aniversário do acidente nuclear na central de Fukushima, movimento declarou que acidentes nucleares são "uma realidade" que afeta "dura e injustamente" a sociedade.

O movimento Greenpeace advertiu hoje para o risco que implica a energia nuclear e para o "perigo desnecessário" de manter centrais nucleares mais de 15 anos.



Coincidindo com o oitavo aniversário do acidente nuclear na central de Fukushima, que se assinala na segunda-feira, o movimento Greenpeace disse em comunicado que os acidentes nucleares são "uma realidade" que afeta "dura e injustamente" a sociedade.



A responsável do Greenpeace pela campanha Nuclear, Raquel Montón, lamentou na nota informativa que a Espanha esteja "a fechar um acordo com as empresas de energia elétrica que manterá em risco as suas velhas centrais nucleares por 15 anos, sem contar com a participação pública".



No comunicado, o movimento Greenpeace refere que vai participar no domingo e na segunda-feira em diversos eventos relacionados com a data em que se assinala o acidente nuclear de Fukushima, pelo oitavo ano, os quais decorrerão nas cidades de Tarragona, Pamplona e de Madrid.



Na ausência de um diálogo social sobre o "apagão nuclear", a organização lembra os critérios subjacentes ao encerramento de centrais nucleares e menciona, entre eles, que "a segurança deve ser o objetivo prioritário".



"Os regulamentos e protocolos de segurança devem ser respeitados e todos aqueles que foram modificados sem melhorar a segurança devem ser restabelecidos", salienta-se no comunicado.



O Greenpeace refere-se também a uma nova investigação da organização efetuada a Fukushima que revela que "o governo japonês está deliberadamente a confundir as organizações de direitos humanos das Nações Unidas e os especialistas sobre a atual crise nuclear" nas áreas afetadas pelo acidente.



A investigação dá ainda conta de "altos níveis de radiações nas duas zonas de exclusão e em áreas abertas, mesmo depois dos enormes esforços de descontaminação".