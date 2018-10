Roger Kneebone, professor de Medicina em Londres, afirma que os jovens estão a perder a habilidade manual para suturar os pacientes e tudo por causa do tempo que passam em frente ao telemóvel.

Os estudantes de Medicina estão a perder a destreza nas mãos para suturar os pacientes e tudo por causa do tempo que passam em frente ao telemóvel. Quem o diz é Roger Kneebone, professor de cirurgia do Imperial College, em Londres, que afirma que os jovens têm tão pouca experiência nas suas apetências técnicas que têm dificuldade em qualquer actividade no terreno.

"Este é um assunto importante e alarmante" afirma à BBC Kneebone, acrescentando que os estudantes de hoje podem ter melhores notas mas não conseguem sequer suturar um paciente. Estudantes tornaram-se "menos competentes e menos confiantes" a usar as mãos, acrescenta.

E a crescente utilização de telemóveis, segundo Kneebone, é o grande responsável pelo declínio da destreza manual dos estudantes durante a última década – um grave problema para cirurgiões, que dependem da sua habilidade com as mãos tanto como o seu conhecimento.

"No passado, eu e os meus colegas sabíamos que os alunos saiam da universidade a saber fazer certos gestões técnicos – costurar, suturar, cortar – mas já não é esse o caso", avisa. O professor defende à BBC que os alunos de Medicina devem ter uma educação mais equilibrada e mais prática, onde aprendam a trabalhar com as mãos.