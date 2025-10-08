Google implementa Modo IA na Pesquisa e já está disponível em Portugal

O Modo IA "é uma forma nova e intuitiva" de responder às questões mais complexas e divididas em várias partes e a perguntas complementares na Pesquisa.

A Google anunciou que começou a implementar o Modo IA na Pesquisa em 36 novos idiomas e em quase 50 novos países e territórios, incluindo Portugal, alargando-o a mais de 200 países e territórios no total.



Google expande Modo IA na Pesquisa para Portugal e mais países Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

"O Modo IA é a nossa mais poderosa experiência de pesquisa com inteligência artificial, apresentando raciocínio e multimodalidade mais avançados, e a capacidade de aprofundar através de perguntas de acompanhamento e 'links' úteis para a 'web'", explica a tecnológica.

Quer esteja a procurar produtos, a planear uma viagem ou a explorar um novo tópico, "o Modo IA foi concebido para compreender o que realmente procura e ajudá-lo a encontrá-lo", refere a Google.

A implementação em português em Portugal "começou hoje e irá vê-lo aparecer como um separador na página de resultados da Pesquisa e na aplicação Google para Android e iOS", detalha.

Com recurso "a uma versão personalizada dos nossos modelos avançados Gemini [IA da Google] para Pesquisa, ela permite-lhe fazer perguntas com nuances que, antes, exigiam várias pesquisas", refere a tecnológica.

"Nos bastidores, o Modo IA utiliza a nossa técnica de repartição da pesquisa, dividindo a sua pergunta em subtópicos e que gera, para si, uma infinidade de pesquisas em simultâneo", o que permite que a Pesquisa "vá mais fundo na 'web' e o ajude a descobrir ainda mais do que a web tem para oferecer e encontrar conteúdo incrível e muito relevante que corresponde à sua pergunta".