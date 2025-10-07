Sábado – Pense por si

Será que já estou na perimenopausa?

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

No período de transição para a menopausa, surgem os calores, as noites mal dormidas ou dores no corpo. Mas é possível minimizar os sintomas com medicamentos e outras soluções.

“Acordava com dores musculares e nas articulações. Um dia doía-me a cervical, depois passava para o ombro e noutros dias já eram os joelhos. Consultei ortopedistas e fisiatras, fiz ressonâncias magnéticas que não acusaram nada. Comecei a ter irregularidades no período menstrual e percebi que as mudanças no meu corpo não eram mais do que a perimenopausa”, conta Sofia Morgado à SÁBADO.

Exercício físico Contraceção Obstetrícia / ginecologia Estados Unidos Portugal
