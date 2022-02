Estudo infetou deliberadamente 40 pessoas com covid-19. O que aconteceu?

"Desafio humano" pretendeu estudar o que acontece no início de uma infeção em jovens e demonstrou que a variante original do vírus é "segura" a baixas doses.

É o primeiro "desafio humano" que envolve expor deliberadamente pessoas à covid-19 e os primeiros resultados consideram que a variante original do vírus é "segura" em jovens adultos saudáveis. A investigação, que aconteceu no Reino Unido, reuniu 34 corajosos voluntários que foram seguidos de perto para a observação de eventuais sintomas e para a análise de como as cargas virais do SARS-CoV-2 variam ao longo da infeção.

Os resultados, divulgados no portal de pré-publicações Research Square, indicam que quase metade dos participantes que foi exposto a uma baixa dose do vírus não foi infetado (16 dos 34), enquanto os outros 18 ficaram infetados - 16 deles desenvolveu sintomas ligeiros da doença, os outros dois não tiveram sintomas.

Testes rápidos de antigénio foram capazes de detetar a infeção 1 a 2 dias após a infeção nos jovens entre os 18 e 30 anos, com os sintomas ligeiros a variarem entre dores de garganta, pingo no nariz ou entupido e dores de cabeça, com 13 voluntários a perderem temporariamente o olfato ou paladar. Além disso, investigadores não verificaram alterações nos pulmões, nem quaisquer eventos adversos graves em qualquer participante. O estudo pode agora servir de base para futuras formas de testar vacinas e medicamentos contra a covid-19.