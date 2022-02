“Os doentes com cancro foram abandonados durante a pandemia”

Nos últimos dois anos de pandemia covid, a luta contra o cancro perdeu muitas batalhas e o número real de vítimas só deverá ser contabilizado nos próximos cinco anos. Mas ainda é possível recuperar o tempo perdido, garante à SÁBADO Vítor Veloso, secretário-geral da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Dia Mundial do Cancro.

"Há muitas doenças crónicas em que o atraso do diagnóstico em um mês não é grave. No cancro, o timing é fundamental", explica. "Um doente com cancro em fase inicial pode ser curado. Mas se o mesmo doente foi diagnosticado três, quatro meses depois pode significar uma sobrevida curta e com má qualidade de vida."

É o que deverá acontecer a milhares de portugueses que, durante os meses mais graves da pandemia em que os serviços de saúde foram concentrados no combate à covid, adoeceram com cancro e só foram diagnosticados tardiamente. "Os médicos de família que podiam referenciar o doente foram alocados para o combate à covid, os meios de diagnóstico fecharam durante meses", enumera.