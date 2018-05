O nosso sistema imunitário foi criado para combater milhões de bactérias, mesmo que estas por vezes levem a melhor. Por esse motivo, a exposição a alguns micróbios pode ser algo benéfico e ajudar a combater doenças. O tipo mais comum de cancro em crianças, a leucemia linfoblástica aguda – que afecta uma em cada duas mil crianças - é a prova viva disso: tem a sua origem, na maioria dos casos, em infâncias sem exposição a micróbios.

O alerta foi deixado pelo especialista do Instituto de Investigação do Cancro, Melvyn Greaves, que analisou 30 anos de dados científicos de pacientes com esta doença, publicados agora na revista Nature Reviews Cancer.

A pesquisa de Greaves concluiu que a causa do cancro dá-se em três fases: antes do nascimento, durante o primeiro ano de vida, e na restante infância da criança. Quando esta está ainda no útero da mãe, pode ser despertado o factor genético, através de mutações.

Depois, no primeiro ano de vida do recém-nascido, a falta de exposição a micróbios faz com que o corpo não ensine correctamente ao sistema imunitário como lidar com situações como infecções. Isso faz com que, durante a infância, simples infecções - normalmente fáceis de combater – possam desenvolver-se em disfunções auto-imunes ou até tumores como a leucemia.

"A investigação sugere fortemente que a leucemia linfoblástica aguda tem uma causa biológica clara e é desencadeada por uma variedade de infecções em crianças cujos sistemas imunológicos não foram devidamente preparados ameaças como estas", afirmou Greaves à BBC.

Com isto, o professor britânico não assume que as crianças devam sujeitar-se à exposição a micróbios apenas para evitar a doença. "O resultado mais importante da pesquisa é que a maioria dos casos de leucemia na infância podem ser prevenidos", realçou, referindo que o sistema imunitário das crianças deve ser treinado ao longo do tempo.

Enquanto esta alternativa não é corroborada por pesquisas avançadas, Greaves alerta aos pais para serem "menos exigentes em relação a infecções triviais e que estimulem o contacto social com outras crianças, incluindo as mais velhas".

Em resposta ao estudo, o director da organização britânica Bloodwise, Alasdair Rankin, sublinha à BBC que é importante "os pais não ficarem assustados". "Embora desenvolver um sistema imunitário forte nas fases iniciais da vida possa reduzir o risco, não há nada que possa ser feito, actualmente, para impedir a leucemia infantil."