Facebook, Instagram e Whatsapp com falhas durante duas horas

Redes sociais estão com problemas em vários países, com mais de 9 mil falhas denunciadas. Utilizadores não conseguem aceder às suas contas, enviar mensagens ou atualizar páginas.

O Facebook, o Instagram e o Whatsapp estiveram em baixo em vários países durante mais de duas horas. Os utilizadores não conseguiram aceder às suas contas, enviar mensagens ou atualizar páginas.



O site www.downdetector.com reportou mais de 9000 falhas denunciadas por utilizadores em todo o mundo, com a Europa a ser a região mais afetada pela falha nas redes sociais, segundo o mesmo site. Em março o Facebook, Instagram e Whatsapp também estiveram em baixo cerca de 24 horas.



Na ocasião, a empresa liderada por Mark Zuckerberg esclareceu que o problema foi causado "por uma mudança na configuração do servidor" que teve repercussões nos utilizadores em quase todo o mundo.



Estas falhas impediram, por exemplo, o envio de mensagens através do messenger do Facebook ou do WhatsApp, a atualização de páginas do Facebook e do Instagram ou até aceder aos 'sites' oficiais das redes socais.



Os problemas começaram a ser detetados a partir das 12h00 horas (hora de Lisboa) sendo que, até o momento, se desconhece a origem do problema.



Com Lusa