Os microplásticos são pequenos pedaços, às vezes microscópicos, que surgem de produtos maiores devido à degradação pelo meio ambiente.



Estudos anteriores já apontavam para a ingestão de milhares de partículas de microplásticos todos os anos, mas o desafio para os investigadores da Universidade de Newscastle, na Austrália, que esteve a cargo da investigação encomendada pela WWF, era medir o peso.



"Numa altura em que está a aumentar a consciencialização sobre a existência de microplásticos e o seu impacto no meio ambiente, este estudo fornece pela primeira vez um cálculo preciso das taxas de ingestão", disse a investigadora Thava Palanisami.



Para a professora da Universidade de Newscastle, este estudo "ajuda a identificar os potenciais riscos toxicológicos para os seres humanos".



A primeira fonte é a água, especialmente se for engarrafada. Entre outros produtos analisados, os frutos do mar, a cerveja e o sal apresentam a taxa mais elevada de microplásticos.



"É um alerta para os governos: os plásticos não só poluem os nossos rios e oceanos, não matam apenas a vida marinha, mas estão em todos nós", declarou, em comunicado, o diretor da WWF (Fundo Mundial para a Natureza), Marco Lambertini.



"A investigação reflete os potenciais efeitos negativos do plástico na saúde humana, mas este é um problema global que só pode ser resolvido abordando as raízes da poluição: se não queremos plástico nos nossos corpos, temos de travar os milhões de toneladas que são depositadas na natureza todos os anos", acrescentou.



Lambertini apelou ainda à realização de uma campanha global, que envolva "governos, empresas e consumidores", no sentido de se atingir "um pacto internacional" contra a poluição dos oceanos, através de objetivos nacionais.



Desde que começou a produção massiva de plásticos, na década de 40, estes versáteis polímeros expandiram-se rapidamente por todo o mundo e, apesar de em muitos sentidos terem tornado a vida mais fácil, a sua eliminação é um problema cada vez maior.



As pessoas podem ingerir estes materiais inconscientemente quando comem ou respiram.

