A capacidade do cérebro de processar informação e adaptar-se efetivamente às situações está dependente de vários fatores, que incluem genes, nutrição e experiências de vida. São, contudo, as últimas que se revelam mais fulcrais, principalmente quando ocorrem em duas fases distintas da vida humana, quando o nosso órgão mais importante está a passar por remodelações químicas, físicas e funcionais.

Segundo Tara Swart, uma neurocientista e professora sénior no MIT, nos EUA, os "terríveis dois anos" e a adolescência são as fases em que o cérebro está mais vulnerável ao trauma. Como resultado, explica à publicação Quartz, experiências traumáticas que ocorram nestes períodos podem alterar a atividade cerebral.

Nos dois primeiros dias de vida, o cérebro desenvolve-se a uma rapidez impressionante, ocorrendo um evento importante nesta altura: os bebés começam a falar. "Começamos a compreender o discurso primeiro e depois começamos a articulá-lo sozinho, algo muito complexo que se passa no cérebro", explica Swart. "Adicionalmente, as crianças começam a andar, o que, de um ponto de vista físico, é uma conquista para o cérebro".

Aprender e compreender novas línguas força o cérebro a trabalhar de novas formas, conectando neurónios e novas pontes. Este é um processo exaustivo para o cérebro, à semelhança de estudar uma nova língua ou um instrumento musical.

Numa altura em que ocorrem tantas mudanças importantes no cérebro em tão pouco tempo, trauma físico ou psicológico pode potenciar momentos de interrupção no desenvolvimento neurológico, mesmo que a maior parte das pessoas só retenha memórias a partir dos cinco anos de idade. Qualquer tipo de evento traumático, quer seja abuso, negligência, pouca saúde, separações, pode levar a défices comportamentais e cognitivos mais tarde.

A neurocientista dá o exemplo de vários estudos que observaram os órfãos na Roménia durante os anos 80 e 90, anos em que o regime comunista colapsou e a crise económica varreu o país. Os órfãos que foram acolhidos em instituições – cerca de 100 mil – cresceram e desenvolveram problemas mentais. Através de eletroencefalogramas, foi possível descobrir ainda que os cérebros destas crianças eram mais pequenos do que a média e que tinham problemas no sistema límbico, que controla as emoções básicas.



A adolescência

Quando os seres humanos chegam à fase da adolescência, o cérebro já tem o peso adulto de 1,3 quilos. Nesta altura, o cérebro começa a eliminar conexões frágeis ou pontes pouco usadas. "Nesta idade, os humanos começam a compreender as relações sociais e políticas. É muito sofisticado", afirma Swart.

Neste período, os lobos frontais do cérebro, especialmente o cortex pré-frontal, experiencia um aumento na atividade e, pela primeira vez, é capaz de comparar e analisar diversos conceitos complexos ao mesmo tempo. É um tempo marcado pela necessidade de capacidades de comunicação avançadas e maturidade emocional, e por isso encontra-se mais vulnerável ao trauma, que fica marcado na memória.

Tara Swart alerta que o parece cada vez mais fundamentado é a necessidade estabilidade e segurança durante o desenvolvimento individual, que está ligado com a função cognitiva dos indivíduos.